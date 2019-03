Stadt-FPÖ vor totalem Umbau

Mit Landesparteisekretär und Anwalt Andreas Hochwimmer sowie Nationalrat Volker Reifenberger gäbe es zwei Svazek-Vertraute als potenzielle neue Parteichefs in der Stadt. Die junge Parteimitarbeiterin Julia Schmitzberger gilt als Hoffnungsträgerin und könnte als Fünfte auf der Liste in den Gemeinderat nachrücken. An einer „tiefgehenden und grundlegenden Veränderung“ der Stadt-FPÖ führe kein Weg vorbei, so Svazek.