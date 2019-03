Auinger als Selbstmotivator

Die SPÖ verlor am Wahltag 6,22 Prozent und vier Mandate. 26,77 Prozent und elf Sitze im Gemeinderat reichen nur mehr für Platz zwei – zum ersten Mal seit 1945 gibt es keine rote Mehrheit in der Stadt. Für die Stichwahl am 24. März will die SPÖ ihre Wähler mobilisieren, die am Sonntag daheim geblieben sind.