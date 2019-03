Autofahrer krachte bei Airport in Metallstütze

Glück im Unglück hatte ein Autolenker am Montag am Salzburger Flughafen: Am frühen Nachmittag verlor er in der dreißiger Zone die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte in eine Metall-Stütze und wurde mit seinem Wagen auf die gegenüberliegende Straßenseite katapultiert. Der Fahrer wurde dabei leicht nur leicht verletzt, wurde aber dennoch zur Kontrolle ins LKH Salzburg gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr führte die Sicherungs- und Aufräumarbeiten durch.