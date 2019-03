Über 7000 Kinderpornos auf drei Laptops gehortet

„Es tut mir leid“, zeigte sich der Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht geständig und versuchte erst gar nicht um den heißen Brei herumzureden. „Ich war zu der Zeit drogenabhängig, hab mich dann aber einer psychiatrischen Behandlung unterzogen“, erklärte der bis vor kurzem in Tirol lebenden Mann. Aufgeflogen ist die Sache übrigens, weil ein Bekannter zufällig im Auto des 31-Jährigen einen Laptop mit den widerwärtigen Bildern in die Finger bekam. Urteil: 2160 Euro Geldstrafe plus 250 Euro Gerichtskosten. Der mittlerweile in Vorarlberg wohnende Mann nahm das Urteil sofort an.