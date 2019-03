Schüler gehen für den Klimaschutz auf die Straße

„Der Klimawandel wird heruntergespielt“, sagt Ida Berschl (18) aus Schärding. Sie wird darum am „Klimastreik“ teilnehmen, der kommenden Freitag in vielen Städten - auch in Linz - stattfindet. Um 11 Uhr geht es am Hauptplatz los: „Es geht um unsere Zukunft!“