Als Grüner zu Kommunisten

„Ab diesem Zeitpunkt hatte ich die Streiterein statt“, sagt Dankl, Schon damals war günstiges Wohnen eines der Hauptthemen für ihn. Da war der Schritt zur KPÖ Plus nicht mehr weit. Trotz des geringen Wahlkampf-Budgets gelang am Sonntag der Einzug in den Gemeinderat mit einem Mandat – eine kleine Sensation. Gezielt versuchte er nach dem Grazer Vorbild mit seinem Team, die Bürger in den Stadtteilen anzusprechen, „wo die anderen Parteien nicht mehr hingehen“. Das hat sich ausgezahlt: In der Elisabeth-Vorstadt holte man so 7,38 Prozent. Die Rolle im Gemeinderat? „Wir wollen eine verlässliche soziale Stimme sein“, sagt der 30-Jährige. Das Kernthema „leistbares Wohnen“ werden sie immer wieder auf die Bildfläche zurückholen, versichert Dankl.