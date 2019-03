Abbiege-Assistenten für Lkw & Zugmaschinen geplant

In Wien wurde Ende Jänner ein 9-jähriges Kind am Schulweg von einem Lkw, der abgebogen war, erfasst und getötet. Seitdem haben knapp 74.000 Personen im Internet für die verpflichtende Ausrüstung von Lkw mit Abbiege-Assistenten unterschrieben. Die Stadt Innsbruck will kein Risiko mehr eingehen und plant 28 Lkw und Zugmaschinen umzurüsten. Zeithorizont: Wenige Wochen.