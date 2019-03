„Schlaf mit mir, sonst fliegst du sofort raus“

Traumatisierende Szenen spielten sich in einem Gastro- und Beherbergungsbetrieb in Oberösterreich ab: Ein Kollege, der einer jungen Kellnerin gegenüber stets als Chef auftrat, obwohl er das eigentlich nicht war, belästigte sie über drei Monate, kam ihr immer wieder zu nahe. Die junge Frau ließ alles über sich ergehen: Der Mann folgte ihr etwa in einen Nebenraum, presste sich an sie und sprach von seinem erigierten Geschlechtsteil.