Sturm war für Mühlviertler Paar Katastrophe

„War selbst bei der Feuerwehr“

Als Hermann Leinhofer wie durch ein Wunder unverletzt nach Hause kam, dann der nächste Schock: „Bäume sind auf mein Gebäude gefallen, alles war stockfinster, ich hab’ am Anfang gar keinen Überblick gehabt.“ Der Lasberger kämpfte sich dann in sein Haus, verbrachte dort eine ängstliche Nacht ohne Hilfe. „Ich war selbst bei der Feuerwehr, drum hab’ ich die Einsatzkräfte erst am Morgen alarmiert, weil ich sie nicht in Gefahr bringen wollte und man das Ganze in der Nacht sowieso nicht gut einschätzen konnte.“