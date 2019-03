Sanktus vom „Lawinenpapst“ für die „Weiße Göttin“

Mehrsprachige Berichte

Außerdem haben die Lawinenwarndienste in den drei Ländern die Möglichkeit, Beurteilungen für Kleinregionen abzugeben – je nach Situation auch grenzüberschreitend. Die Lageberichte erscheinen in Deutsch, Italienisch und Englisch und werden bereits am Vortag um 17 Uhr veröffentlicht. „Wir können täglich beliebig viele Kleinregionen in Tirol zusammenfassen und für jede dann eine eigene Beurteilung abgeben“, sagt Experte Rudi Mair.