Einbeiniger Brite rudert in 60 Tagen über Atlantik

In neuer Rekordzeit hat ein einbeiniger britischer Ex-Marinesoldat den Atlantik durchrudert. Via Twitter teilte der 49-jährige Lee Spencer mit, er habe am Montag um 1.30 Uhr (Ortszeit) die Küste von Französisch-Guayana erreicht. Spencer war am 9. Jänner vom portugiesischen Portimao aus mit einem speziell angefertigten Einmannruderboot in See gestochen.