ÖOC zu Doping-Lawine: „Der Imageschaden ist groß“

Das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) konstatiert wegen der neuerlichen Verwicklung heimischer Athleten in einen Dopingskandal einen großen Image- und Vertrauensverlust für den Sport. Außerdem fordere man volle Transparenz, ein einheitliches EU-Anti-Dopinggesetz und den Schutz sauberer Athleten, wie es in einer ÖOC-Pressemitteilung am Montag hieß.