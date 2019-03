Thomas Müller: Jetzt trauert er auch um seine Oma!

Groß war er, der Wirbel rund um die Ausbootung von Thomas Müller aus der Nationalmannschaft von Ex-Weltmeister Deutschland dieser Tage - und doch war das Ende seiner Teamkarriere für den Bayern-Star wohl nicht der größte Schicksalsschlag in jüngster Zeit! Denn ausgerechnet an dem Tag, an dem Joachim Löw erklärte, ihren Enkel in Zukunft nicht mehr zu berufen, verstarb Müllers Großmutter Erna im Alter von 90 Jahren…