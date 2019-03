Michael J. Fox: Schwere Probleme mit Rückenmark

Laut einem Interview mit dem „New York Times Magazin“ laboriert der 57-Jährige an einem schweren Problem mit seinem Rückenmark - das sich in letzter Zeit akut verschlimmert hatte: „Ich habe das Problem schon lange und es kehrte immer wieder zurück. Ich hatte dann weniger Gefühl in meinen Beinen und konnte mich schlecht bewegen. Doch dann fing ich plötzlich an, ständig hinzufallen.“