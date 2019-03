Yasmo & die Klangkantine fegten durch ARGEkultur

Yasmo plappert nicht nur irgendetwas daher. Ihre rasenden Texte über Streits in Beziehungen, sexuelle Übergriffe, politische Angst und Leistungsdruck sind klug durchdacht. Auch die optimistischen und poetischen Geschichten über das Häuserbauen, Vertrauen riskieren, Spaßhaben oder Musikmachen können Ohrensausen verursachen. Gott sei Dank gibt es nicht nur den atemberaubenden Poetry-Slam, sondern auch musikalischen Groove der besonderen Art. Die Klangkantine ist keine dumpfe Rap-Band, bei der Bass und Schlagzeug bloß wummern und dröhnen. Fast eine Jazz-Bigband, die dem Text durch die intelligenten Arrangements den nötigen Raum lässt. In den freien Zwischenräumen schwelgt das Oktett in harmonisch gut gesetzten Melodien und Motiven. Die vier Bläser, Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug wären für sich schon einen Abend wert.