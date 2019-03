BMX-Star verwandelt Rathausplatz in Klassenzimmer

Lernen vom Profi

Das Konzept von „Senad’s School2Rock“ fand jedoch am Wiener Rathausplatz beim Argus Bike Festival 2016 seine Premiere. 16 BMX-Rider, die sich in den Wochen zuvor zu diesem einzigartigen Event anmelden konnten, bekommen so am 30. und 31. März die Möglichkeit von Senad Grosic zu lernen. Dieser wird sich über zweit Tage Zeit nehmen um Tipps und Tricks beim Training weiterzugeben und auch um den Jugendlichen einen Einblick in den Alltag eines Profis zu ermöglichen. Disziplin im Training, der Umgang mit Schutzkleidung, das präparieren von Schanzen, sowie die Nutzung von Medien stehen am Lehrplan bei „Senad’s School2Rock“. Ein ganz besonderes Highlight wird der Bagjump, der es den Kids ermöglicht neue Tricks ohne Angst, in ein Luftkissen so lange zu üben, bis sie sich den Sprung auf einer normalen Schanze zutrauten.