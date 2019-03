Neue Saison, neue Lokale: So wird der Donaukanal

Wegen eines Rechtsstreits mit einem ehemaligen Pächter sind allerdings einige neue Projekte noch in der Warteschleife: Bei der Salztorbrücke steht eine Millionen-Investition für das Projekt einer „Vienna Waterfront“ an, allerdings läuft noch eine Räumungsklage um das Areal, die in erster Instanz von der Stadt gewonnen wurde. Ein weiteres Verfahren bremst den „Fräulein’S wunderbaren Sommergarten“ aus. Hier matcht man sich in zweiter Instanz vor Gericht um die Fläche vor dem Badeschiff - in erster Instanz hat sich die Stadt mit einer Räumungsklage durchgesetzt. Auch die Pläne für das „Glashaus NEU“ direkt bei der Salztorbrücke liegen wegen des Rechtsstreits auf Eis, sagte Umweltstadträtin Sima. Das Glashaus sei zwar nicht Teil der Ausschreibung gewesen, die Stadt will jedoch auch diesen Bereich neu vergeben und ein neues Gastronomieangebot schaffen.