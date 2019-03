Größter Erfolg für „Goldfische“ seit 2007

Noch besser machten es die Freistil-Kollegen Luca Karl und Alexandru Ispas. Karl schaffte wie Tichy in Kranj (Slowenien) das Limit. In seinem Fall über 1500m Freistil für die Junioren-EM in Kasan Anfang Juli. An gleicher Stelle gelangen ihm zwei Landesrekorde. Seinen alten von 16:02 Minuten hatte Klubkollege Alexandru Ispas - der gebürtige Rumäne weilt seit 2018 in Kalifornien, ist aber weiter Union-Schwimmer - erst vergangenen Mittwoch in Des Moines, Iowa geknackt. Und in 15:55 seinerseits den Sprung zur EM geschafft. In Kranj unterbot ihn nun Karl mit 15:50 - einer Verbesserung von zwölf Sekunden binnen vier Monaten!