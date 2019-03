Die „Krone“ sucht den Sicherheitshelden des Jahres

Kampf gegen Wassermassen

Es war ein Gewitter samt Starkregen, wie es die Stadt Wien nur äußerst selten erlebt. Doch an jenem 10. Juli 2018 verwandelten die dadurch entstandenen Wassermassen den sonst so zahmen Wienfluss in einen reißenden Strom. Der Pegel schwoll auf unglaubliche fünf Meter Höhe an, riss alles mit, was sich ihm in den Weg stellte. Währenddessen waren drei Männer im unterirdischen Teil des Flusses unter dem Stadtpark damit beschäftigt, Mauerarbeiten durchzuführen.