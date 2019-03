Erneut Schutzweg-Unfall: Mädchen (9) angefahren

Eine Neunjährige ist Montagfrüh in Wien-Floridsdorf auf dem Weg in die Schule von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall auf einem Schutzweg laut Polizeisprecher Harald Sörös leichte Verletzungen im Knie- und Hüftbereich. Die Berufsrettung Wien brachte die Schülerin in ein Krankenhaus.