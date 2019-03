Hass gegen Neujahrsbaby: Pensionist verurteilt

Erinnern Sie sich noch an das Wiener Neujahrsbaby 2018? Es hieß Asel und seine Mutter trug Kopftuch - das hatte zahlreiche Hassposter auf den Plan gerufen. Einer davon - ein 65-jähriger Pensionist - wurde am Montag am Wiener Landesgericht wegen Verhetzung zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Er räumte ein, „eine Dummheit“ begangen zu haben.