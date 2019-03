Über Bayern fliegen bald erste Passagier-Drohnen

Als Hollywood Anfang der 1980er-Jahre mit dem Film „Blade Runner“ einen Blick ins damals noch ferne Jahr 2019 warf, durften fliegende Autos nicht fehlen. Zum Alltag gehören diese zwar heute noch nicht, doch um Ingolstadt in Bayern wird die Vision aus dem Science-Fiction-Klassiker in den kommenden Monaten wenigstens ein bisschen zur Realität. Denn Airbus will dort demnächst Lufttaxis testen.