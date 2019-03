Cannabis-Zucht gestohlen: Steirer ging zur Polizei

Der Einbruch geschah am 5. März in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr in einem Haus in St. Stefan/Rosental. Mit einem Schlag war der 21-Jährige seine illegale, aus zwei LED-Pflanzenlampen und einer Halogendampflampe bestehende Indooranlage samt fünf Cannabispflanzen los. Zudem fehlte eine Spielekonsole.