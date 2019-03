Neuer Video-Rundgang durch den Rohbau der Republik

Der Umbau des Parlaments an der Wiener Ringstraße läuft auf Hochtouren. Bis Sommer 2021 wird das historische Gebäude generalsaniert. Derzeit laufen unter anderem die Vorarbeiten zur Abdeckung des Dachs, womit in einem Monat gestartet wird. Das erste Baustellenjahr sei gut und unfallfrei verlaufen, zeigten sich die Verantwortlichen bei einem Baustellenrundgang am Montag zufrieden.