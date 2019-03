Captain Marvel fliegt an die Spitze der Kinocharts

Der Erfolg ist umso erfreulicher, wurde doch mit Carol Danvers (Oscar-Preisträgerin Brie Larson) erstmals eine weibliche - und bis dato hierzulande noch recht unbekannte - Superheldin in „Captain Marvel“ in den Mittelpunkt des Marvel Cinematic Universe gerückt. Auch weltweit sorgte Brie Larson als Superheldin für fantastische Einspielzahlen: In den USA spielte Captain Marvel am ersten Wochenende rund 153 Millionen Dollar ein - als drittbester März-Start aller Zeiten.