Donaukanal: Was die Gäste erwartet und was nicht

Derzeit hat die Seite der Stadt das Verfahren für die Badeschiff-Vorkaifläche in erster Instanz gewonnen. Dem Donaukanal-Pionier haben die Gerichte die Adria-Terrasse in erster Instanz und das Glashaus auch in zweiter Instanz zugesprochen. Die Stadt klagt hier weiter. Die FPÖ kritisiert, dass Pachtverträge mit der Stadt immer wieder vor Gericht landen. Bei der Ausschreibung war schon klar, dass die neuen Lokale nicht werden aufsperren können.