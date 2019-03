Algerier zog Marokkaner Aschenbecher über den Kopf

Völlig eskaliert ist am Sonntagabend ein Streit zwischen einem Algerier (37) und einem Marokkaner (28) in Innsbruck. Das Duo war sich in einem Lokal in die Haare geraten, wobei sich der 37-Jährige folglich einen Aschenbecher schnappte und diesen seinem Kontrahenten über den Kopf zog. Der Angreifer ergriff die Flucht und ließ einen Rucksack mit Drogen zurück.