General und Geschäftsmann? Liebesbetrüger im Netz

Sie sind einsam und leichtgläubig; am Ende haben sie oft viel Geld verloren: Aber nicht alle Opfer von Internetbekanntschaften erstatten Anzeige – meist aus Scham. In Kärnten ist eine Pensionistin (76) sogar zweimal auf Liebesbetrüger im Netz hereingefallen. Sie überwies Tausende Euro an einen US-General und an einen Geschäftsmann.