„Mörder!“: Telefonterror gegen Eltern von Rebecca

Vater: „Schwiegersohn soll Schweigen in U-Haft brechen“

Mehrfach sagten Rebeccas Eltern deutschen Medien, er habe ihnen seine Autofahrten plausibel erklärt. Die „Berliner Zeitung“ zitierte den Vater, ihm gegenüber habe sein Schwiegersohn offenbart, warum er in diesen Tagen in Polen gewesen sei und was er dort gemacht habe. „Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf“, so der Vater. Mehrfach forderte er den 27-Jährigen auf, sein Schweigen in der U-Haft zu brechen, damit die Suche nach Rebecca in eine andere Richtung gehe.