Heta: Österreich erhielt von Bayern 1,23 Mrd. Euro

Heta klagt Tilo Berlin erneut

Zwischen der Heta und dem ehemaligen Hypo-Vorstandschef Tilo Berlin wurde unterdessen am Freitag am Landesgericht Klagenfurt eine neue Prozess-Runde eingeläutet. In dem Verfahren, das Richterin Gudrun Slamanig führt, geht es um 2,57 Millionen Euro, welche die Heta von Berlin zurückhaben will. Das Geld war als „Sonderdividende“ an Altaktionäre bezahlt worden - zu Unrecht, wie ein Strafverfahren ergab.