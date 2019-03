Gewinnen Sie einen romantischen Urlaub in Tirol!

Radfahren im Sommer auf einem der zahlreichen ausgebauten Radwege im Lechtal oder Skifahren in Berwang und dabei die traumhafte Aussicht ins Tal genießen. Sollten Sie auch kulturell begeistert sein, fragen Sie am besten beim Hotelier nach und lassen Sie sich Tipps geben, was Sie in Ihrem Urlaub erleben können und was Sie sich unbedingt anschauen müssen. Vor allem die ganzjährig geöffnete Highline 179 bietet für alle Adrenalinjunkies ein willkommenes Abenteuer.