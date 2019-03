Das Wohlbefinden von Vegetariern & Veganern leidet

Rund sechs Prozent der Österreicher ernährt sich vegetarisch beziehungsweise vegan, weitere 15 Prozent tun dies zumindest zweitweise und gelten somit als „Flexitarier“. Das macht uns zu einem der Länder mit dem höchsten Anteil an Menschen, die auf fleischlose Kost setzen. Für die Meisten waren die Berichterstattungen über Massentierhaltungen der Auslöser, dicht gefolgt von einer Abneigung gegenüber Fleisch. Doch ist diese Ernährungsweise wirklich so gesund wie behauptet wird oder fehlt es dadurch nicht an wertvollen Vitaminen?