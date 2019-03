Wiener Museum ruft zur Müllbeseitigung auf

# Leider entsorgt nicht jeder seinen Abfall ordnungsgemäß

Im Wasser hilft die Feuerwehrjugend Wien und am Ufer zeigen sich die Fischer fleißig. Freiwillige Helfer sind aufgerufen, mitzumachen. „Gefunden und fachgerecht entsorgt werden Räder, Einkaufswagen, Motorteile, aufgebrochene Safes, CD-Player, jede Menge Industrie-Mist sowie Verpackungsmüll von Getränken und Speisen. Für viele von uns ist es eine Selbstverständlichkeit, den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Leider jedoch nicht für alle“, so in der Veranstaltungsbeschreibung nachzulesen.