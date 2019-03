Übergabe der Komplizen nach Deutschland fixiert

Komplizin bleibt vorerst in Innsbruck in Haft

Die Frau hatte in beiden Fällen, also sowohl gegen die Übergabehaft als auch gegen die Übergabe, Beschwerde eingelegt. Somit müsse sich nun das Oberlandesgericht Innsbruck mit dem Fall befassen, wie die Staatsanwaltschaft berichtet. Dies könnte einige Wochen dauern. Die Komplizin des Sportmediziners bleibt somit vorerst in Innsbruck in Haft.