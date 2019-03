Droht Österreich Wiedereinführung von Pelzfarmen?

Die Rolle von EU-Kommissar Andriukaitis sei in diesem Fall äußerst dubios. „Der eigentlich für Tierschutz zuständige Kommissar wehrt sich vehement, ja fast rabiat gegen jede Kritik von Tierschutzorganisationen. Er verweigert den NGOs schlicht den Dialog. Es ist unklar, was ihn hier antreibt“, berichtet Dungler. „Wie es scheint, will er dieses Vorhaben, das gegen jeden Tierschutzgedanken steht, unbedingt durchziehen.“ Während immer mehr EU-Mitgliedsstaaten den Zeitgeist erkennen und die Pelztierhaltung verbieten, geht der EU-Kommissar also genau in die andere Richtung. Die Ironie dabei: Vor fast einem Jahr war EU-Kommissar Andriukaitis Gast und Speaker beim 1. Internationalen Tierschutzgipfel, den „Vier Pfoten“ in Wien veranstaltete. Damals erklärte er wortwörtlich: „Tierschutz ist ein sehr wichtiger Teil meiner Verantwortung und tatsächlich eine meiner persönlichen Prioritäten als Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Wir sollten hier nicht den Fuß vom Pedal nehmen, unsere Tierschutzaktivitäten nicht verlangsamen. Es gibt noch viele Probleme, die zu lösen sind, und wir müssen die EU Politik für Tierschutz weiterhin proaktiv gestalten.“