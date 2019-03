Justin Bieber bittet seine Fans, für ihn zu beten

„Therapie ist das, was er braucht“

Ein Insider hatte kürzlich gegenüber „People“ erklärt, dass eine Therapie der einzig sinnvolle Schritt für Bieber war: „Seine Emotionen sind pur, aber er weiß, dass die Therapie - egal, wie weh sie tut - genau das ist, was er jetzt braucht, um nach vorne zu schauen. Er ist glücklich darüber, die Wurzeln der Probleme zu entdecken und alle sind optimistisch, dass er so ein neues Kapitel aufschlagen kann. Er will irgendwann Vater werden und er weiß, dass das früher oder später passieren wird. Er will sicher sein, dass er dann stabil ist.“