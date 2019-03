San Antonio besiegt mit Pöltl NBA-Leader Milwaukee

Mit den heimischen Fans im Rücken haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) auch den aktuellen Leader der NBA bezwungen. Der Wiener Jakob Pöltl kehrte nach einem Spiel verletzungsbedingter Pause in die Startformation zurück und steuerte zum 121:114 gegen die Milwaukee Bucks je acht Punkte und Rebounds sowie drei Assists in 26:36 Minuten bei.