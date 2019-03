Missbrauchsskandal um Langläuferin schlägt Wellen!

Die geschilderten unappetitlichen Vorfälle sind fast 30 Jahre her. Trotzdem in keinem Fall zu beschönigen. Im Gegenteil: Ist alles so gewesen, sind harte Konsequenzen zu ziehen. Rückblick: Bei Langlauf-Meisterschaften hätte sich in den 1990er-Jahren ein Nachwuchstrainer aus Mangel an freien Hotelbetten ins Zimmer einer damals 18-jährigen Athletin gelegt. Es kam zu sexuellen Übergriffen. Moralisch und ethisch verwerflich, nennt OÖ-Verbandsboss Friedrich Niederndorfer das.