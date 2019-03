Zeta-Jones‘ hübsche Tochter macht Mama Konkurrenz

Sie ist in eine der berühmtesten Hollywood-Schauspiel-Dynastien hineingeboren und nun gerät nun selbst immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Carys Zeta Douglas hat auf Instagram bereits mehr als 72.000 Fans, lief mit ihren Eltern schon öfter über den roten Teppich und plant mit ihren zarten 15 Jahren bereits ihre ersten Schritte in Richtung Showbiz. Dass der hübsche Teenager die besten Voraussetzungen hat, selbst ein großer Star zu werden, davon sind Mama Catherine Zeta-Jones und Papa Michael Douglas durchaus überzeugt.