Föhnsturm mit Tempo 100 sorgt für schwere Schäden

145 Einsätze in Niederösterreich

Auch in fast jedem Bezirk Niederösterreichs wurden Sturm-Einsätze verzeichnet. „Letztlich waren es 145“, berichtet Franz Resperger vom Landeskommando in der Früh. Insbesondere betroffen waren die Bezirke Amstetten und Melk, aber auch das Waldviertel mit den Bezirken Zwettl, Gmünd, Waidhofen a.d. Thaya und Horn. Laut Resperger waren 138 Feuerwehren mit 1500 Mitgliedern aufgeboten. Die Helfer mussten uunter anderem mehr als 100 Bäume beseitigen, die in Strom- oder Telefonleitungen gestürzt waren oder Straßen blockierten. Zudem wurden Gerüstteile und Plakatwände aus ihren Verankerungen gerissen.