„Bis auf Bullen & LASK jeder unverdient in Top 6“

Die Austria verliert gegen den Letzten und qualifiziert sich fix fürs Meister-Play-off; St. Pölten verliert gegen den Drittletzten und qualifiziert sich fix fürs Meister-Play-off; Sturm punktet überraschend in Salzburg und ist noch nicht durch; Rapid verliert in Mattersburg und ist noch immer im Rennen: Es war eine verrückte 21. Bundesliga-Runde, die Austrianer Max Sax via „Sky“ so zusammenfasste: „Bis auf den LASK und Salzburg ist jeder unverdient in der Meistergruppe.“