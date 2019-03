Salzburg stellt Uralt-Heimrekord von Innsbruck ein

Dank eines 0:0 am Sonntag gegen Sturm Graz und des 39. Fußball-Bundesliga-Heimspiels ohne Niederlage in Folge hat Salzburg den fast 35 Jahre alten Rekord von SSW Innsbruck eingestellt. Die Tiroler waren von 13. März 1982 bis 14. September 1984 in 39 Bundesliga-Heimspielen en suite nie als Verlierer vom Platz gegangen.