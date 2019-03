Salzburg-Gegner Napoli nur 1:1 bei Sassuolo

Die Gastgeber gingen in der 52. Minute durch Domenico Berardi in Führung. Lorenzo Insigne gelang in der 86. Minute der Ausgleich für die Süditaliener, die am Donnerstag in Wals-Siezenheim das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die „Bullen“ bestreiten. Die erste Partie gegen Salzburg endete mit einem 3:0-Heimsieg von Napoli.