Letzte Worte des Alm-Wirts: „Es tut so weh“

„Es tut so weh, aber es wird schon“ - dies waren die letzten Worte von Erich T. (57), bevor der prominente Wirt der Lisa Alm im Salzburger Flachau seine Augen schloss. Ausgesprochen zu einem Kellner, der ihn blutüberströmt in der Küche fand. Die Ehefrau sitzt in U-Haft. Zum Mordvorwurf ist sie „nicht geständig“.