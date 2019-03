In Notwohnungen lauert Armutsfalle

„Nach scharfen Protesten wurde hier zwar nachgebessert“, sagt Königsberger-Ludwig. „Aber gerade Frauen, die oft unter Gewalt zu leiden hatten und darum in eine Notwohnung mussten, wird es sehr schwer gemacht, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Derzeit erhält die erste Frau in einer solchen Unterkunft die volle Mindestsicherung, jede weitere aber nur noch 75 Prozent.“ Sie kritisiert heftig, dass die Bundesregierung hier nochmals fünf Prozent abschlagen will - siehe Seite 3 in unserer heutigen Printausgabe.