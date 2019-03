Raser liefern sich Autorennen

„Es wird Zeit, dass etwas gegen diese Rowdys unternommen wird, bevor noch jemand bei einem Unfall stirbt!“ - Mit klaren Worten wandte sich eine besorgte Anrainerin an die „Krone“. Sie berichtet von einer regelrechten Serie an Straßenrennen im Stadtgebiet. Immer wieder kommt es dabei auch zu Unfällen. So war ein Lenker im November 2018 in eine Trafik gedonnert, nachdem er wegen zu hohen Tempos die Kontrolle über seinen PS-starken Wagen verloren hatte. „Davor ist sogar einer in eine Auslage vom City Center gerast“, so die Anrainerin. Stets sei es dieselbe Clique, die hier viel zu schnell unterwegs ist.