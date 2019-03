Flugzeug-Tragödie: Trauer um drei heimische Ärzte

„Die Mitarbeiter an unserer Botschaft in Addis Abeba stehen in ständigem Kontakt mit den äthiopischen Behörden sowie dem Flugunternehmen“, so Außenamtssprecher Peter Guschelbauer. Zudem würde man alles tun, um die Angehörigen der drei aus Wien, Nieder- und Oberösterreich stammenden Fachärzte (alle Anfang bis Mitte 30) bestmöglich zu unterstützen. Einer der drei war gebürtiger Kärntner.