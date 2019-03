Schwerer Bursche erneut vor Gericht

Der Angeklagt ist das, was Gerichtskiebitze üblicherweise als „schweren Jungen“ bezeichnen. Die letzten neuneinhalb Jahre verbrachte der Beschuldigte bereits in Wiener Neustadt (NÖ) hinter Gittern. Doch die Aussicht auf eine baldige Entlassung dürfte sich der Mann selbst verbaut haben. Denn laut Staatsanwaltschaft soll er in der Justizvollzugsanstalt Drogen konsumiert haben - und gleichzeitig Freigänge dafür genutzt haben, um weiter seinen illegalen Geschäften nachzugehen. Neben dem Verkauf von größeren Mengen Kokain in Österreich habe er auch eine größere Lieferung aus Deutschland organisieren wollen.