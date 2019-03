„Steiermark 2030+“: Die Mobilität in der Zukunft

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Bad Gleichenberg geht die „Auf lange Sicht - Steiermark 2030+“-Tour in Runde zwei. In der Lannacher Steinhalle dreht sich am heutigen Montag alles rund um die Mobilität der Zukunft. Workshops, Experten-Vortrag und eine Podiumsdiskussion stehen auf dem Programm.