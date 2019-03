Mit Hip Hop-Beats gegen Vorurteile - „Ian Jules“

Anfeindungen verletzen

Den Gegenwind spürt er öfter aus der jungen als aus der älteren Generation. „Seine Senioren“ sind da weit aufgeschlossener. Sie stoßen sich meist weder am Look des Altenpflegers noch an seinen vielen Tattoos. „Nur die Ohrentunnel mögen manche nicht“, gesteht er. Und ein, zwei Leute haben deshalb zum Ausdruck gebracht, dass sie lieber einen anderen Betreuer hätten.